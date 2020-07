Freitag, 31. Juli 2020 14:33 Uhr

Billie Eilish: Das ist ihre neue Single „My Future“

Kinder, klatscht in die Hände: Billie Eilish meldet sich mit einer neuen Single zurück! “my future” lautet der Titel des Songs, den Billie vor wenigen Tagen über ihre Social Media Kanäle angekündigt hat.

Eine erste Kostprobe gab es in der Nacht auf Donnerstag für ihre Fans. Auch wenn die Welttournee verschoben ist, Billie Eilish bleibt kreativ und versüßt die Wartezeit mit einem weiteren Song-Highlight.

Der Song entstand während des Lockdowns

Das wundervoll animierte Video stammt von dem australischen Künstler Andrew Onorato. Über ihren neusten Streich sagt Billi: „Wir haben den Song ganz am Anfang der Quarantäne geschrieben. Dieser Song ist daher für mich persönlich sehr speziell.“

Und weiter: „Als wir den Song geschrieben haben, war er genau da, wo zu dieser Zeit mein Kopf war: Hoffnungsvoll, aufgeregt und ein verdammt großer Teil an Selbstreflexion und innerem Wachstum.“

Ein großer Wunsch

Einen Wunsch hat der „Bad Guy“-Star aber an seine Hörer: „Ich hoffe, ihr könnt alle eine eigene Bedeutung für euch im Song finden.“

“my future” wurde in LA während des Lockdowns geschrieben und aufgenommen. Produziert wurde der Track wieder einmal von Billies Bruder Finneas, mit dem sie in der Vergangenheit schon einen Großteil ihrer Hits produziert hat.

Ein gutes Jahr

„my future“ folgt auf Billies bahnbrechendes Debütalbum ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ sowie auf ihren offiziellen James Bond Song “No Time To Die”.

2020 begann für Billie mit dem Gewinn von 5 Grammys (Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year und Best Pop Vocal Album)

Wie gefällt Dir der Song? Richtig gut! Ein echter Hit! Geht so! Muss ich vielleicht nochmal hören Nicht so meins! Abstimmen Richtig gut! Ein echter Hit! 0%, 0 votes Geht so! Muss ich vielleicht nochmal hören 0%, 0 votes Nicht so meins! 0%, 0 votes View questions