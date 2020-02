Billie Eilish: Der Bruder ist ihr bester Freund

Billie Eilish und Bruder Finneas sind ein Herz und eine Seele. Finneas O’Connell schwärmte nun öffentlich von der Zusammenarbeit mit seiner jüngeren Schwester Billie Eilish.

Die beiden Geschwister Billie und Finneas haben eine wirklich gute Arbeitsbeziehung, wie er nun gestand. Für den 22-jährigen Songwriter liege das Geheimnis ihrer erfolgreichen Partnerschaft ganz klar darin, dass die beiden Geschwister sind.

Dem ‚GQ Hype‘-Magazin erzählte er: „Ich denke, dass die Menschen ihre eigene Beziehung zu ihrer Familie auf unsere projizieren, wenn sie an mich und meine Schwester denken. Sie sagen entweder eines von zwei Dingen: Entweder sie sagen, das ist so cool, oder, das könnte ich mit meinem Geschwisterchen niemals tun. Und das verstehe ich vollkommen, denn die Beziehungen jedes Einzelnen sind anders und sehr persönlich.“

„Wir lieben uns“

Die Beziehung zu Billie Eilish ist definitv eine spezielle: „Ich denke, das Wichtigste ist immer mehr: Wir lieben uns. Wir sind beste Freunde, weil wir Geschwister sind. Aber davon getrennt haben wir einfach eine wirklich gute Arbeitsbeziehung.”

Finneas hofft, dass der zehnfache Erfolg bei den letzten Grammy Awards auch weitere Menschen zum Musikmachen inspirieren wird. „Normalerweise sieht man bei den Grammys, wer auch immer gewinnt, immer dieses Quorum von Produzenten und Songwritern, die alle mit dem Künstler auf die Bühne gehen. Normalerweise sind es etwa 15 oder 20 Leute. […] Aber was Billie und ich getan haben, ist, dass wir einfach zu unseren Waffen gegriffen und diesen Rekord aufgestellt haben – auf eigene Faust. Und wenn du als Kind da draußen deine Platten alleine in deinem Schlafzimmer machst, dann ist all das jetzt auch für dich möglich.“