01.10.2020 22:45 Uhr

Billie Eilish: Hier ist das Video zum Bond-Song „No Time To Die“

Nachdem Billie Eilish gerade ihre Doku „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ ankündigte, folgt nun also das nächste Highlight des Weltstars: Die Premiere ihres offiziellen Musikvideos zum 25. Bond-Film.

Schon die Ankündigung, dass Billie Eilish den Song zum neuen James Bond-Film singen wird, sorgte weltweit für freudige Aufregung! Das ist eine gefühlte Ewigkeit her. Dank Corona wurde auch die Premiere des Musikvideos verschoben. Heute war es endlich soweit.

Als der Song im Februar veröffentlicht wurde, feierten Kritiker und Publikum den Titelsong zum neuen 007-Blockbuster. Bedingt durch den Lockdown wurden Kinostart und Videopremiere verschoben, jetzt ist es aber soweit: Das Video zu “No Time To Die” feierte um 18 Uhr Premiere!

Innerhalb von vier Stunden hatte der Clip schon knapp 1,4 Millionen Aufrufe! Was zu erwarten war.

Bond-Premiere am 12. November

Die Premiere des neuen James-Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ wurde im April wegen der weltweiten Corona-Pandemie um sieben Monate verschoben. „Nach sorgfältiger Überlegung und gründlicher Bewertung des weltweiten Kinomarktes“ wurde der Kinostart auf den November 2020 verlegt. Seit September weiß man, es soll am 12. November soweit sein. Man kann nur hoffen, dass es dabei bleibt.