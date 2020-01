Billie Eilish kündigt ihr zweites Album an

Billie Eilish wird dieses Jahr ein neues Album aufnehmen. Die 18-jährige Sängerin hat ihre Pläne für den Nachfolger ihres ersten Albums ‚When We Fall Asleep, Where Do We Go‘ aus dem Jahr 2019 bekanntgegeben.

Die Fans der bildschönen Musikerin müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis sie sich das heiß erwartete neue Album anhören können. Auf die Frage, ob ihre nächste LP erscheinen würde, erklärte die Künstlerin im Rahmen ihres ALTer EGO-Konzertes beim iHeartRADIO: „In diesem Jahr, nein, aber dieses Jahr werde ich es aufnehmen. Aber in den nächsten paar Jahren? Es kommt. Wenn es fertig ist. Es ist noch nicht fertig.“

Es erfolgreiches Jahr

Für Billie Eilish war es bereits ein großartiges Jahr, da sie auserwählt wurde, den Titelsong für den neuen James Bond-Film ‚Keine Zeit zu sterben‘ zu schreiben, was die Sängerin zur jüngsten Musikerin macht, die einen Song für die berühmte Filmreihe kreieren wird. Billie, die den Track mit ihrem älteren Bruder Finneas O’Connell schreibt, hatte vor kurzem auf Twitter verraten:

„Es fühlt sich verrückt an, ein Teil davon zu sein. Dazu in der Lage zu sein, den Titelsong für eine so legendäre Filmreihe zu schreiben, ist eine so große Ehre. James Bond ist das coolste Franchise, das jemals existierte. Ich bin immer noch geschockt. Einen Titelsong für einen Bond-Film zu schreiben, ist etwas, von dem wir unser gesamtes Leben lang geträumt haben. Es gibt keine Verbindung von Musik und Film, als die von ‚Goldfinger‘ und ‚Leben und sterben lassen‘. Wir sind so glücklich, einen kleinen Part in solch einem legendären Franchise zu spielen, lang lebe 007.“