Billie Eilish kündigt zwei neue Songs an

Newcomerin Billie Eilish (17) hat zwei neue Songs in den Startlöchern. In einer Instagram-Story erzählte die ‚Bad guy‘-Interpretin ihren Fans von zwei neuen Tracks, die sie demnächst veröffentlichen will.

Auch ein Musikvideo für den Anfang April diesen Jahres erschienen Song ‚Xanny‘ soll bereits fertig sein. In dem sozialen Netzwerk verriet Billie: „Ja, das ,Xanny‘-Video kommt. Ja, ich habe zwei unveröffentlichte Songs, die bald herauskommen, die ihr noch nicht gehört habt… seid geduldig, verdammt!”

„Genieße ich Musik überhaupt?“

Eine etwas harsche Ankündigung. Dies lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass die 17-jährige Sängerin kürzlich zugab, dass sie sich von dem Gedanken, ein zweites Album aufzunehmen, verfolgt fühlt. Der Grund dafür soll sein, dass sie der Meinung ist, an den Erfolg ihres Debüt-Albums ,When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ sei schlicht und einfach schwer anzuknüpfen.

Quelle: instagram.com

„Mein nächstes Album verfolgt mich“, erklärte die irischstämmige amerikanische Singer-Songwriterin. „Es gab eine Zeit, in der ich dachte ‚Genieße ich Musik überhaupt?‘ Es fühlte sich einfach nur noch wie Touren an. Und ich meine nicht die Shows. Die Shows sind immer mein Lieblingspart. Es war einfach das Reisen und immer alleine zu sein, in einem kalten Bus in Europa, schreckliches Essen und wenn man wieder zurück kommt, haben alle anderen sich irgendwie weiter entwickelt.“

Oje, es scheint als sei die Musikerin ausgelaugt und so wirklich nach Lust auf neue Musik klingt das auch nicht gerade. Doch sie ruderte schlussendlich zurück und sagte abschließend: „Die letzte Tour, die ich gemacht habe, war die erste, die ich genossen habe.“