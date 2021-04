Billie Eilish macht Fans ganz heiß auf „Happier Than Ever“

27.04.2021 13:05 Uhr

Billie Eilish begeistert ihre Fans mit einem Vorschau ihrer anstehenden Single "Happier Than Ever".

Billie Eilish hat mit ihren Fans über ihre Social Media-Plattform eine Preview ihrer brandneuen „Happier Than Ever“-Single geteilt. Der über Instagram veröffentlichte Videoclip der 19-jährigen Sängerin wurde mehr als 13 Millionen Mal angeschaut.

Billie Eilish veröffentlicht Clip

In dem Clip trägt Billie blonde Locken und ist dabei zu sehen, wie sie auf einem goldenen Stuhl sitzt. Bisher wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben, wann der Track erscheinen wird.

Die spannende Vorschau veröffentlichte die Grammy-Gewinnerin, nachdem sie zuvor mit einem Schnappschuss von sich, auf dem sie einen Cardigan trägt, verkündet hatte, dass „Sachen bevorstehen“.

Neues Album kommt bald

Im Februar hatte die ‚Therefore I Am‘-Hitmacherin ein spannendes Update zu ihrem sehnlichst erwarteten Album geteilt, in dem sie verriet, dass sie mit den Aufnahmen zu der neuen Platte „fast fertig“ sei.

Billie verkündete zudem, dass auf dem Nachfolger ihrer erfolgreichen „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“-LP von 2019 wahrscheinlich insgesamt 16 Lieder zu hören sein werden und hatte über das Album gegenüber „Vanity Fair“ erklärt: “Das gibt es nicht einen Song oder einen Teil eines Songs, bei dem ich wünschte, dass er anders wäre.“ (Bang)