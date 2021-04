Billie Eilish: Neue Frisur, neues Album, neues Update

20.04.2021 13:10 Uhr

Billie Eilish enthüllte ihren Followern, dass schon sehr bald "Sachen bevorstehen" würden.

Die 19-jährige Musikerin teilte einen Schnappschuss von sich über ihre Social Media-Plattform Instagram. Darauf trägt sie einen Cardigan und verkündete ihren 81.6 Millionen Fans, dass sie sich schon sehr bald auf neue Musik von ihr freuen können.

16 neue Songs von Billie Eilish

Der Superstar schrieb zu dem Foto mit dem neuen blonden Haupthaar: „Sachen stehen bevorrrr“. Im Februar hatte die „Therefore I Am“-Sängerin ein aufregendes Update zu ihrem Album verkündet, mit dem sie enthüllte, dass ihre brandneue Platte „fast fertig“ sei. Die Grammy-Gewinnerin hatte erklärt, dass auf dem Nachfolger ihrer „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“-LP von 2019 wahrscheinlich 16 Lieder zu hören sein werden.

Billie Eilish im Studio

Und Billie Eilish teilte zudem ein Bild über ihren Account auf Instagram, auf dem sie im Aufnahmestudio zu bewundern war. Die Künstlerin schrieb zu dem Bild „fast fertig“. Billie verriet kürzlich in einem Gespräch mit „Vanity Fair“, dass sie an der Musik, an der sie arbeitet, nichts ändern würde. “Es gibt nicht einen Song oder einen Teil eines Songs, bei dem ich wünschte, dass er anders wäre.“

2016 fing die Karriere an

Seit 2016 brachte Billie Eilish Singles raus. Der Song „Bored“ wurde für den im März 2017 erschienenen Soundtrack des Netflix-Hits „Tote Mädchen lügen nicht“ verwendet. Im August 2017 veröffentlichte sie die Digital-EP „Don’t Smile At Me“.

Ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ erschien schließlich im März 2019. Die 14 Songs wurden in Deutschland bei Spotify innerhalb einer Woche 14 Millionen Mal gestreamt. (Bang/KT)