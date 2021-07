Billie Eilish: Neuer Rekord noch vor Veröffentlichung ihres neuen Albums

27.07.2021 12:40 Uhr

US-Popstar Billie Eilish bricht Apple Music-Rekord noch vor Erscheinung ihres neuen Albums "Happier Than Ever".

Billie Eilish hofft, dass ihr neues Album „nicht enttäuschen wird“, nachdem es vor seiner Veröffentlichung bereits einen Rekord gebrochen hat.

Die „My future“-Sängerin veröffentlicht ihr zweites Studioalbum „Happier Than Ever“ am 30. Juli und den Nachfolger von ihrer LP „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ aus dem Jahr 2019 ist mit über 1.028.000 Fans, die die LP zuerst hören wollen, zum am häufigsten hinzugefügten Album in der Geschichte von Apple Music geworden.

BBC-Special mit Billie Eilish

In einem Gespräch mit Zane Lowe über Apple Music 1 kommentierte Billie dazu: „Das ist verrückt. Wow, das ist verrückt. Ich hoffe, dass es nicht enttäuschen wird.“ Zur Unterstützung des Albums hat Billie gerade zudem ein BBC-Special angekündigt, das „Billie Eilish: Up Close“ heißt. Die einmalige Sendung wird am Samstag (31. Juli) über BBC One ausgestrahlt werden. Darin wird die BBC Radio 1-DJane Clara Amfo die 19-jährige Pop-Sensation über ihren kometenhaften Aufstieg zum Superstar interviewen.

Das 45-minütige Special wird am Tag nach der Veröffentlichung des heiß erwarteten neuen Albums der Grammy-Gewinnerin ausgestrahlt werden.

Tracklisting „Happier Than Ever”

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy