Billie Eilish weiß nicht, was sie von ihren Fans halten soll

Billie Eilish weiß nicht so recht, was sie von ihren Fans halten soll

17.09.2021 21:05 Uhr

Billie Eilish ist immer noch unsicher, wenn es um ihre Fans geht. Sie fühle sich nicht höher gestellt als diese, stattdessen sei sie mit ihnen eher verbunden.

Billie Eilish findet es komisch, Fans zu haben. Die 19-Jährige weiß noch nicht so richtig, was sie von ihrer riesengroßen Fanbase halten soll.

Vom Fan zur Umschwärmten

In der ‚Drew Barrymore Show‘ erklärte Billie jetzt, dass sie selbst das Wort „Fan“ noch nicht so recht einordnen könne. Sie sagte im Interview: „Ich glaube, der Grund weshalb das alles so komisch für mich scheint, ist, dass ich in einem Moment selbst ein Fan war und dann im nächsten als irgendwie übergeordnet angeschaut wurde. Selbst als ich 14 war dachte ich mir, ich bin doch eigentlich niemand.“

Sie fühlt sich verbunden mit ihren Fans

Die ‚Power of Love‘-Interpretin ist überzeugt davon, dass sie ihren Fans trotz ihres Erfolgs eigentlich ziemlich ähnlich ist. Sie sagt weiter: „Ich mache einfach Musik und diese Kids, bei denen ich das Gefühl habe sie schon zu kennen, sagen plötzlich ‚Oh, wir sind Billies Fans und das da ist Billie.‘ Das macht es so komisch für mich, denn ich sehe sie als meine Haut, einen Teil von mir, der mir dabei hilft Dinge durchzumachen. Sie stehen immer hinter mir. Sie sind Fans genauso wie ich ein Fan bin, aber das macht sie nicht weniger wert als ich oder irgendjemand anders, verstehst du?“

Seit Anfang September ist Billies Konzertfilm „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles“ auf ‚Disney+‘ zu sehen.