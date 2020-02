Billy Ocean: Das ist seine neue Single „Nothing Will Stand In Our Way“

Billy Ocean hat pünktlich zum Valentinstag seine neue Single ‚Nothing Will Stand In Our Way‘ veröffentlicht. Mit der souligen Ballade brachte der Sänger ein Song aus ‚One World‘, dem ersten Album der seit über einem Jahrzehnt, heraus.

Er verriet, es geht darin nicht nur um die Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern darum, die politischen Differenzen beiseite zu räumen und „das Licht der Liebe durchscheinen zu lassen“.

Quelle: instagram.com

Dinge, die Liebe negativ beeinflussen

In einer Pressemitteilung heißt es: „Das fundamentale Element einer jeden Beziehung basiert auf Liebe, weil Liebe alles umschließt. Wenn man sich zum Beispiel die Beziehung zwischen zwei Menschen anschaut und sie auf eine Gemeinde erweitert, oder sogar auf ein Land, und noch weiter auf die Welt, dann braucht es die gleichen Zutaten, damit es funktioniert. Die Dinge, die das Rezept der Liebe negativ beeinflussen können, Hass und fehlendes Vertrauen. Egal, ob man es sich vom Standpunkt der Ehe anschaut, oder von einem politischen, diese Dinge müssen beiseite geschoben werden, damit das Licht der Liebe durchscheinen kann.“

Erfolgs-Duo tat sich erneut zusammen

Oceans erste Platte seit ‚Because I Love You‘ aus dem Jahr 2009 erscheint am 17. April. Für das Album tat sich Billy Ocean erneut mit Produzent Barry Eastmond zusammen, der ‚When The Going Gets Tough‘ und ‚Love Zone‘ aus dem Jahr 1985 schrieb und produzierte. Er schrieb an den zwölf neuen Songs mit, die in Manchester und New York aufgenommen wurden.