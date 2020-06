Blac Chyna kündigt neue Musik an

Blac Chyna hat ihren Fans versprochen nicht mehr lange auf neue Musik von ihr warten zu müssen. Die 32-jährige Sängerin kündigte an, dass ihre neue Single „Seen Her“schon bald veröffentlicht wird, nachdem es im letzten Monat den Teaser zu dem Lied herausbrachte.

Die Künstlerin teilte per Instagram mit: „Bald kommt neue Musik heraus…der Link ist in der Bio zu finden.“ Die Verlinkung führt Fans zu dem Teaser ihres „Seen Her“-Single, das auf ihrem YouTube-Kanal zu hören ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Blac Chyna (@blacchyna) am Mai 21, 2020 um 8:20 PDT

Sie musste sich entscheiden

Chyna brachte ihre erste Single namens „Deserve“, an der auch die Künstler Yo Gotti und Jeremih mitarbeiteten, im November des Jahres 2018 auf den Markt. Die Musikerin hatte zuvor offenbart, dass sie sich an einem Punkt ihrer Karriere zwischen dem Schauspielern und der Musik entscheiden musste.

In einem Interview mit „XXL“ erzählte Chyna im Jahr 2017: „Was mich zum Nachdenken über das Projekt angeregt hat, war, dass ich mir dachte, ‚Hey, ich befinde mich bereits in der Branche und ich hatte bereits vieles erreicht. Ich bin eine Geschäftsfrau, ich habe einen Laden, ich habe Lashed, mir gehört 88 Fin, ich habe in der TV-Szene gearbeitet. Ich hatte all diese Dinge abgehakt und dachte mir, ‚Hey, Chyna, was steht als nächstes an?'“ (Bang)