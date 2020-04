Blink-182: So können die Fans in ihrem neuen Musik-Video mitmischen

Blink-182 suchen nach Fans für ihr neues Social Distancing-Musikvideo. Die Band, die aus Mark Hoppus, Travis Barker und Matt Skiba besteht, nimmt die aktuelle Corona-Krise sehr ernst und will sie deshalb nun auch im neuen Clip zu ihrer Single ‚Happy Days‘ aufgreifen.

Dafür suchen die Musiker jetzt Fans, die von zu Hause Videos beim Händewaschen, Singen, Kochen oder Tanzen schicken, alles nach dem Motto: Stay at home. Auf Twitter meldeten sich die Rocker nun bei ihren Fans und starteten einen Aufruf: „Steckt ihr auch zu Hause fest? Das hier ist eine ganz neue Zeit, in der sich jeder glückliche Tage wünscht, deshalb hatten wir eine Idee. Lasst uns ein Musikvideo darüber drehen, wie ihr eure Zeit in der sozialen Distanz verbringt.“

Die Kreativsten werden gezeigt

Die Fans sollen dementsprechend zeigen, womit sie sich in dieser Zeit zu Hause beschäftigen und diese Tätigkeiten aufnehmen. „Zeigt uns, was ihr so treibt – singen, kochen, exzessives Händewaschen, euch an TikTok-Tänzern versuchen – wir wollen alles sehen.“

Die Videos können eingeschickt werden und aus den Lieblingsvideos der Musiker wird dann das Video zu ‚Happy Days‘ entstehen.