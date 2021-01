13.01.2021 11:48 Uhr

Blue: Sind sie mittlerweile zu alt für ihre Boyband-Moves?

Blue wird die Tänze für ihre 20-jährige Jubiläumstournee abschwächen. Die "One Love"-Gruppe, die aus den Musikern Duncan James, Antony Costa, Simon Webbe und Lee Ryan besteht, hatte zuvor die Pläne für Live-Shows aufgrund der Pandemie auf Eis gelegt.

Nun haben die Blue-Mitglieder sich allerdings bereits Gedanken um möglichen Ersatz gemacht. Auch in die Tanzroutinen haben sie schon viel Zeit und Leidenschaft investiert, allerdings sollen diese für die Jubiläumstour ein bisschen anders aussehen als früher.

„Es wird keine Back-Flips mehr geben“

Antony sagte nun der „Bizarre“-Kolumne Zeitung „The Sun“: „Vor der Pandemie haben wir hier und da noch den seltenen Gig gemacht, so dass wir noch alle Tanzbewegungen kennen. Es wird aber keine Back-Flips mehr geben. Keiner will sehen, wie ergrauende 40-jährige Männer versuchen, 20-Jährige zu sein.“

Für ihr eigenes Wohl und auch das der Fans werden die Pop-Ikonen also eine weniger dramatische und wohl auch ungefährlichere Art des Tanzes auf der Bühne präsentieren.

Tanzen sie bald wie „Onkel Holzkopf auf einer Hochzeit“?

„Als wir in der Vergangenheit Gigs hatten, sagten wir: ‚Jungs, lasst uns nicht den Papa tanzen oder wie Onkel Holzkopf auf einer Hochzeit.‘“ Mittlerweile sind sie aber in einem Alter, in dem sich diese Sichtweise ein wenig gedreht hat. Die Gruppe, die sich im Jahr 2000 formierte und 2001 ihr Debütalbum „All Rise“ veröffentlichte, ließ sich von Leuten wie The Temptations für ihre Moves inspirieren und während tanzen Teil ihres Live-Act bleiben wird, wollen sie sich nicht in Verlegenheit bringen.

„Als wir jünger waren, schauten wir immer auf Leute wie The Temptations. Was sie taten, war glatt und es war großartig. Für uns müssen wir zu unseren Songs tanzen, aber du willst nicht anfangen, auf und ab zu springen und von der Bühne zu springen, um cool zu sein.“ (Bang)