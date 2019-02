Blueface: Schafft es dieser Strip-Club-Musiker an die Spitze?

Mittwoch, 13. Februar 2019 22:49 Uhr

Blueface ist der momentan gehypteste US-Künstler des noch jungen Rap-Jahres. Dem 22-jährigen Freshman aus Los Angeles gelang mit „Thotiana“ im letzten Jahr eine Strip-Club-Anthem, die sich gerade zum weltweiten Viral-Hit entwickelt. Nach Co-Signs von Drake und Ice Cube, weit über 40 Millionen Spotify-Streams und einem inoffiziellen Nicki-Minaj-Remix, nahm sich jüngst auch der Bompton-Rapper YG des Songs an, der diese Woche auf Platz 20 der Billboard-Charts kletterte.

Der ganz große Coup steht Blueface aber noch bevor. In seinen Insta-Stories gab er bereits den nächsten Remix-Gast bekannt: die gerade mit zwei Grammys ausgezeichnete Cardi B. Bereits letztes Jahr entwickelte sich der „Famous Cryp“ – zugleich der Name seines Debüt-Mixtapes aus dem Juni 2018 – zu einem beliebten Internet-Meme.

Sein kontroverser Offbeat-Flow führte zu Vergleichen mit den Stil-Ikonen E-40 und Juvenile. In seinem Video zu „Thotiana“ etablierte Blueface dann den „Bust-Down“-Move, der online gerade massenhaft nachgeahmt wird und mittlerweile auch zu einer Dance-Challenge führte.

Der unkonventionelle Tanzschritt wurde zuletzt sogar von Meek Mill und einigen hochkarätigen Rapper-Kollegen, im Rahmen der Grammy-Party von Jay-Zs Roc Nation, performt.

Quelle: instagram.com

Ein versöhnliches Gangzeichen

Im Video zum „Thotiana Remix“ mit YG, der selbst bekennender Blood ist, befriedet Cole Bennett die zwei befeindeten Gangs. Der Regisseur, der auf seinem Lyrical-Lemonade-Kanal schon so einige Superstars in Szene setzte, bringt die rote Bloods-Fraktion und blaue Crips-Partei zusammen – und setzt damit ein starkes, versöhnliches Zeichen.

Auch sonst ist die noch junge Karriere von Blueface alles andere als gewöhnlich. Die New York Times und Pitchfork packten ihn jeweils in die „Top 10 Artists To Watch In 2019“ und auch die US-Szene und -Industrie ist sich einig: Jonathan Porter ist der angehende Superstar der Westküste.

Quelle: instagram.com

Der talentierte Quarterback, der kurz vor einer vielversprechenden College-Football-Karriere stand, wuchs in West Los Angeles auf, bevor er mit seiner Mutter ins San Fernando Valley und später zu seinem Vater nach Oakland zog. In seiner Rap-Persona verkörpert er die verschiedenen Subgenres der Leftcoast und kreuzt den Hyphy-Sound der Bay Area mit G-Funk-Elementen aus LA. Im Interview mit Ebro bei Beats 1, bestätigte er vor wenigen Tagen Drake und The Game als Feature-Gäste auf seinem nächsten Projekt.

Doch bis es so weit ist, gibt es erstmal kein Vorbeikommen an seiner Single „Thotiana“, die durch einen Part von der erfahrenen Stripperin und Queen of New York Cardi B einen noch größeren Buzz auslösen dürfte.