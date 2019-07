Blümchen & David Hasselhoff und das kitschige Video zu „Summer go away“

Samstag, 27. Juli 2019 15:42 Uhr

Wenn sich eine 90er-Legende mit einer anderen zusammentut, dann kann das nur schrill werden. So auch im Fall David Hasselhoff (66) und Bümchen (39). Die beiden 90er-Ikonen haben sich für den neuen Song „Summer go away“ zusammen getan und nun das Musikvideo dazu veröffentlicht.

Das Jahrzehnt der 90er stand wie kein anderes für schrille Klamotte, trashige Musik und schnulzige Serien. Das alles vereinen Blümchen und David Hasselhoff nun in ihrem neuen Musikvideo. Er wurde bekannt als Retter in Not in der legendären Serie „Baywatch“. Deswegen durfte ein Hauch von Rettungsschwimmer-Nostalgie im neuen Musikvideo natürlich nicht fehlen.

Fans sind begeistert

Hinzu kommen schrille Klamotten, knallbunte Socken und ganz viel Nylon. Blümchen präsentiert ihr knackige Figur lediglich in einem Badeanzug und turnt auf dem haarigen Körper des Schauspieler und Sängers herum.

Die Fans sind absolut begeistert und für viele ist diese Kombi ein wahrgewordener Traum. Einer schreibt: „Für mich ist mit diesem Lied ein Traum in Erfüllung gegangen. Danke dafür“ und ein anderer stimmt zu: „Super Cooler Song. Das Video ist mal eine schöne Abwechslung zu den ganzen anderen heutigen Clips. Daumen Hoch.“