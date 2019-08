Bon Jovi verraten Details über das neue Album

Bon Jovis neues Album wird ‚Bon Jovi: 2020‘ heißen und „sozial bewusste“ Themen enthalten. Die ‚Livin‘ On A Prayer‘-Sänger zeigten einen Ausschnitt eines neuen Songs aus den Ocean Way Nashville Recording Studios im März und gaben den Fans somit einen Hinweis auf das sehnsüchtig erwartete Album.

Es wird das erste sein, dass nach ‚This House Is Not for Sale‘ 2016 erscheint, welches die Charts anführte. Am Ende des dreißig Sekunden langen Videos sagte Frontmann Bon Jovi: „Tag eins, Song eins, neues Album, wir sehen uns!“

Die Fans dürfen gespannt sein

Die Kamera schwenkte danach durch das Studio und zeigt den Rest der Band – Tico Torres, David Bryan, Phil X und Hugh McDonald – im Studio mit Kopfhörern. Bon Jovi hat jetzt noch mehr Details über das Album enthüllt. Als die Band ein akustisches Set im Stardust Theater an Bord des Kreuzfahrtschiffes Norwegian Pearl performte, gab der Sänger im Gespräch mit dem ‚Variety‘-Magazin an:

„‚This House Is Not for Sale‘ hat sich um persönliche Themen gedreht, das haben wir jetzt hinter uns. Ich habe ganz klar den Plan, nach vorne zu sehen.“ Die Fans dürfen also gespannt sein und sich auf etwas Neues freuen.