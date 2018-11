Bonez MC: So fies ließ er Snoop Dogg abblitzen

Mittwoch, 28. November 2018 18:55 Uhr

Für die meisten Rapper wäre es sicher eine große Ehre, wenn Rap-Legende Snoop Dogg (47) bei ihnen anklopfen würde, um einen gemeinsamen Track zu machen. Bonez MC (32) ist da aber etwas anders drauf …

Bei dem 187-Straßenbande-Mitglied läuft es gerade wie am Schnürchen. Das hat sich sogar bis in die USA rumgesprochen. Als dann plötzlich via Instagram eine Feature-Anfrage bei Insta reinflatterte, waren viele Bonez-Fans hin und weg.

“Macht weiter euren Scheiß, Leute.“ Lobt Snoop im Video. „Lasst uns Musik zusammen kreieren. Versteht ihr mich? Damit ich euch hier in Amerika und ihr mich in Deutschland in die Charts bringen könnt. Lasst es uns ein für alle Mal tun.” Die meisten Rapper wären vor Ehrfurcht vermutlich im Boden versunken, doch Bonez konnte sich scheinbar noch halten.

Quelle: instagram.com



Snoop solle lieber was mit Dieter machen

Auf die Frage eines Fans, ob er sich eine Zusammenarbeit mit Snoop vorstellen könne, meinte Bonez , dass er mehr davon hätte, einen Porno zu drehen, als diese Kooperation einzugehen. Er solle doch mit Dieter Bohlen was machen, beide seien schließlich auch im gleichen Alter. Autsch! Das hat gesessen!