04.01.2021 17:30 Uhr

The BossHoss liefern Song zu Netflix-Blockbuster „Asphalt Burning“

Mit ihrem packenden Country-Rock-Crossover haben The BossHoss in den vergangenen eineinhalb Dekaden die europäische Musikszene geprägt wie kaum eine zweite Band.

Nach Millionen verkaufter Tonträger, einem wahren Gold- und Platinregen sowie unzähligen Sold-Out-Arenatouren sind die beiden TBH-Masterminds Alec Völkel und Sascha Vollmer nun während eines Cameo-Auftritts im norwegischen Action-Blockbuster „Asphalt Burning“ zu sehen – großes Outlaw-Ehrenwort, dass The BossHoss auch gleich den Titelsong zum PS-strotzenden Racing-Spektakel mitliefern!

Starbesetzung

An der Seite einer deutsch-norwegischen Superstar-Besetzung nehmen Boss und Hoss neben Henning Baum („Der letzte Bulle“), Ruby O. Fee („Lindenberg! – Mach dein Ding“), Milan Peschel („Bornholmer Strasse“) oder Alexandra Maria Lara („Der Baader Meinhof Komplex“) an einer hochspannungsgeladenen Autojagd quer durch Skandinavien bis hin zum Nürburgring teil.

Klar, dass sich Alec und Sascha umgeben von heißen Karren und dem Geruch von Schweiss, Benzin und qualmenden Reifen pudelwohl fühlen und direkt auch für den standesgemäßen musikalischen Adrenalinrausch sorgen.

Cameo-Auftritt für BossHoss

„Wir haben in den vergangenen Jahren durchaus schon mal einen kleinen Cameo-Auftritt bestritten“, so Alec. „Trotzdem war diese Nebenrolle etwas Besonderes für uns. Es ist natürlich sehr aufregend für uns als Musiker, mit einem so hochkarätigen Cast vor der Kamera zu stehen. Und on top den Titeltrack beizusteuern rundet das Ganze ab.“

Auf dem Themesong „Burning Love“ haben sich The BossHoss mit dem norwegischen Rap-Shootingstar OnklP zusammengetan, der zu den erfolgreichsten und angesagtesten HipHop-Acts im gesamten skandinavischen Raum zählt. Zusammen stellt man sich einem musikalischen Crossover-Battle, bei dem unangeschnallter Country-Rock auf lässige Rhymes prallt, während sich funky Tarantino-Style-Gitarren mit zurückgelehnten Grooves zu einem oktan-starken Ohrwurm verbinden. „Die Koop war eine Idee von Regisseur Hallvard Bræin“, ergänzt Sascha.

In Berlin wurde der Song vollendet

„Wir waren sofort begeistert und machten ein erstes Demo. Die Herausforderung, Rap und unseren Stil zu kombinieren, reizte uns schon lange. Dann kam OnklP mit seinem Produzenten nach Berlin und wir bastelten bei uns im Studio an dem Demo. Danach gab es Dank der technischen Möglichkeiten einen ständigen Austausch und regelmäßige Updates zwischen Oslo und Berlin. OnklP ist ein echter Charakter, ein top Sänger und grandioser Rapper. Auf dieses Feature und den fertigen Song zu einem wirklich gelungenen Film sind wir darum besonders stolz!“

„Asphalt Burning – Das Rennen um den Ring“ ist seit dem 02. Januar 2021 auf Netflix zu sehen, die BossHoss-Single „Burning Love (feat. OnklP)“ erschien zeitgleich via Mercury Records/ Universal Music.