BossHoss-Sänger Alec Völkel freut sich über Töchterchen

Die Familie des BossHoss-Sängers Alec Völkel und seiner Frau Johanna ist größer geworden.

02.04.2021 16:38 Uhr

Jetzt hat der Musiker zwei Kinder. Was er seiner neugeborenen Tochter für ihr Leben wünscht, ließ er seine Fans via Instagram wissen.

Der BossHoss-Sänger Alec Völkel ist Vater einer Tochter geworden. Auf Instagram verkündete er am Freitag die Geburt der Kleinen und teilte ein Bild dazu.

„Alles an dir ist märchenhaft schön! Möge dein Leben genauso verlaufen“, schrieb Völkel dazu. Mit seiner Frau Johanna hat er bereits ein Kind.

Völkel ist als Frontsänger der Country-Rock-Band The BossHoss bekannt. In den vergangenen Jahren waren er und sein Band-Kollege Sascha Vollmer zudem in TV-Formaten wie der Musik-Castingshow „The Voice of Germany“ oder der Sat.1-Show „The Mole“ zu sehen.