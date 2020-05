Brandy meldet sich mit Muttertags-Hymne „Baby Mama“ zurück

Brandy gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen in der US-Musikgeschichte: Kurz vorm Muttertag am kommenden Sonntag veröffentlicht die Grammy-prämierte Sängerin eine Hommage an alle Mütter dieser Welt.

Die für ihren Welterfolg „The Boy Is Mine“ bekannte Sängerin tat sich dafür mit ihrem Rap-Kollegen Chance the Rapper zusammen. Der Song „Baby Mama“ ist eine Ode an ihre Tochter Sy’rai und eine Hymne für alle Mütter, die hart arbeiten um ihre Familie zu unterstützen.

Für alle Löwen-Muttis

„Auf meiner neuen Single geht es darum die Stärke und Standhaftigkeit einzufangen, die es nicht nur als Mutter benötigt, sondern im Leben allgemein“, sagt Brandy.

Weiter erklärt die 41-Jährige: „Ich freue mich sehr, dass Chance mit dabei ist und hoffe, dass meine Fans den Song so erhebend finden, wie ich ihn mir vorgestellt habe!“ „Baby Mama“ folgt auf ihre Grammy-nominierte Hitsingle „Love Again“ mit Daniel Caesar aus dem Juli letzten Jahres.

Neues Album noch in diesem Jahr

Seit Brandy im Alter von 15 Jahren mit ihrem selbstbetitelten und vier Mal mit Platin prämierten Debütalbum auf der Bildfläche erschien, hat sie weltweit über 40 Millionen Platten verkauft, zahlreiche Awards gewonnen und fünf Alben veröffentlicht, zuletzt „Two Eleven“ im Jahr 2012.

„Baby Mama“ wird sich auf dem noch unbetitelten neuen Album von Brandy befinden, das später im Jahr erscheint.