Freitag, 31. Juli 2020 13:41 Uhr

Brandy über ihr neues Album: „Ich halte nichts zurück“

Nach turbulenten Jahren und einer längeren Auszeit erscheint mit "B7" Brandys siebtes Album. Die mittlerweile 41-Jährige kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. So veröffentlichte sie im zarten Alter von 15 ihr Debütalbum und landete mit "The Boy Is Mine" wenige Jahre später einen weltweiten Hit.

In der Bibel symbolisiert die Zahl sieben Vollendung und Vollkommenheit, Entlastung und Heilung. Oft geht sie mit der Erfüllung von Versprechen und Eiden einher. Brandys neues Album ist die Manifestation der hart umkämpften Reise der Sängerin in Richtung Befreiung, Heilung und Erfüllung von Versprechungen, die sie sich vor langer Zeit gemacht hat.

Nach acht Jahren Pause

Brandy ist zurück, wie man sie noch nie zuvor gehört hat. „Ich sage alles auf diesem Album“, erklärt sie. „Ich halte nichts zurück.“ Umfassende Selbstbetrachtung nach Jahren persönlicher und beruflicher Turbulenzen.

„B7“ ist Brandys erste Veröffentlichung seit „Two-Eleven“ (2012). Die achtjährige Pause zwischen den Projekten ist das Ergebnis einer umfassenden Selbstbetrachtung der Sängerin & Schauspielerin, die sich nach Jahren persönlicher und beruflicher Turbulenzen an einem dunklen Ort wiederfand. Die 15 Tracks helfen zu verstehen, wie Brandy zu der robusten, spirituell geerdeten Frau wurde, die sie heute ist.

Sie singt mit ihrer kleinen Tochter

Sie fantasiert über die einfachen Freuden eines Kusses auf dem lässigen „Rather Be“, holt ihre Tochter Sy’rai auf die kraftvolle, energiegeladene Ladies-Hymne „High Heels“, hinterfragt die Integrität eines Liebhabers in „Say Something“ und konfrontiert ihren Kampf mit geistiger Gesundheit auf dem metaphorischen „Bye BiPolar“.

Das Album enthält auch „Love Again“, ihr sinnliches Duett mit Daniel Caesar, das mehrfach für einen Grammy nominiert war, sowie die Videosingle „Baby Mama“ mit Chance the Rapper.

Sie singt über psychische Störungen

„Dieses Projekt war für mich eine Möglichkeit, mich selbst zu heilen. Ich hatte das Gefühl, absolut ehrlich sein zu können. Ich konnte eine Menge Qualen und Schmerzen loswerden, die ich fühlte“, erklärt Brandy. „Es fühlte sich an, als würde ich ins Reine kommen. Nicht für irgendjemanden im Besonderen, sondern für mich selbst.“

Die neue Videosingle zum Release ist der Song „Borderline“. Über einen hypnotischen Downtempo-Groove, produziert von DJ Camper (H.E.R., Tamar Braxton) und LaShawn Daniels, hinterfragt Brandy sengende Ehrlichkeit in einer Beziehung. Der Song ist dunkler, kantiger als die traditionelle Brandy-Ballade, und doch macht das Thema bipolare Erkrankungen ihn zum Herzstück des neuen Albums.