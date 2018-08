Briten-Duo „Sons of Raphael“: Ist das die geilste Pop-Ballade des Jahres?

Donnerstag, 23. August 2018 22:50 Uhr

Gerade eben ist mit „A Nation of Bloodsuckers“ der „Sons Of Raphael“ das erste Video erschienen, das von Manuel Alberto Claro (Melancholia, Nymphomaniac) gefilmt wurde. Und ehrlich – es ist eine Verbeugung vor der guten alten Popmusik aus den 70ern und ja, vielleicht auch eine Hommage an John Lennon, der diesen Track nicht hätte besser Singen können.

Im Walzerschritt liefern Loral und Ronnel Raphael aka Sons of Raphael aus North West London ihre epische neue Single „A Nation of Bloodsuckers“. Das Video zum Song entstand unter der Regie von Loral Raphael mit Kameramann Manuel Alberto Claro („Melancholia“, „Nymphomaniac„) und zieht den Betrachter in eine überwältigende Parallel-Realität.

Die Brüder erklären zu ihrem Song: „Es ist eine Absage daran, Gewalt und Zärtlichkeit als zweideutig zu sehen, aber schmerzhaft und eng miteinander verwoben – genau wie der Gott, den wir anbeten, der sowohl ein Krieger als auch eine pflegende Mutter sein könnte.“

„A Nation of Bloodsuckers“ ist die erste Single ihrer gleichnamigen Debüt-EP, die am 14. September via Because Music bei Caroline International erscheint.