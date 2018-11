Britenstar Ellie Goulding macht eine Therapie

Samstag, 3. November 2018 20:35 Uhr

Ellie Goulding (31) ist nach einem Jahr Auszeit zurück. Bisher war nur bekannt, dass die Sängerin das Jahr genutzt hatte, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Jetzt verriet sie den wahren Grund für ihre Abwesenheit: Sie hat eine Therapie gemacht, da sie unter Panikattacken und Angstzuständen leidet!

Vor sieben Jahren verzeichnete sie mit ihrem Song “Lights” erstmals internationale Erfolge. Der Erfolg brachte jedoch auch Schattenseiten mit sich, Panik- und Angstattacken kamen gleichzeitig in ihr Leben: ”Damals war ich ständig müde, schlapp, wollte nicht trainieren und hab mich für nichts interessiert” erzählt Ellie Goulding schon 2016 im Interview mit dem Magazin “Stylist”. Stück für Stück bestimmten die Attacken immer mehr das Leben der Musikerin: “Es ist ein sehr heißes, brennendes Gefühl, als würde dein Herz unkontrollierbar rasen, was für mich extrem verängstigend war, weil ich tatsächlich einen Herzfehler habe” fügte sie im selben Interview hinzu.

Auszeit nach der Welttournee

Nachdem sie Ende August 2017 ihre “Delirium”-Welttournee” abgeschlossen hatte, zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und trennte sich von ihrem Musiker Freund Dougie Poynter (30). Kurz darauf lernte sie ihren heutigen Verlobten Kunsthändler Caspar Jopling (26) kennen, der sie bei ihren Gefühlsausbrüchen unterstützte und sie zu einer kognitiven Verhaltenstherapie ermutigte:“… Ich war erst skeptisch, weil ich noch nie eine Therapie gemacht habe. Wenn man das Haus jedoch nicht mehr verlassen kann, ist es total kräftezehrend” erzählte sie im Interview mit dem Magazin “Metro”.

Quelle: instagram.com

In dem Interview erzählte Ellie Goulding weiter : ”Meine Umgebung hat Panikattacken ausgelöst, deswegen konnte ich noch nicht einmal ins Studio gehen. Das klappte nur, wenn ich mit einem Kissen auf meinem Gesicht im Auto lag. […] Es gab ein paar Mal die Situation, dass ich nach einer Attacke auf Promo-Reise war, und dachte: ‚Oh Gott, es fängt wieder an, es fängt wieder an.’ Aber das tat es nicht. Ich denke, dass mein Körper sehr gut darin geworden ist, Ängste zu kontrollieren”.

Neues Selbstbewusstsein

Heute geht es Ellie Goulding besser: “Mein Selbstbewusstsein hat sich im vergangenen Jahr gesteigert – mein Selbstbewusstsein als Frau und ich fühle mich in einigen Dingen wirklich stärker.” Nach der Therapie, hat der britische Superstar gelernt sich so zu lieben wie sie ist.

Für sie steht fest, dass sie sich nie wieder für einen Mann ändern würde. Das erzählte sie der “Cosmopolitan”:“Du solltest dich für niemanden verändern. Und ich sage das, weil ich es bereits getan habe; ich habe mich für einen Mann verändert.”

Dass sich Ellie Goulding für überhaupt jemanden ändert, hätte man von der Powerfrau und bekennenden Feministin wohl nicht gedacht. “Ich war so verliebt in ihn, dass ich mich komplett auf den Kopf gestellt hatte. Und jetzt blicke ich zurück und denke mir: ‘Was ein Idiot!’ Erst, wenn du weg von der Person kommst, bemerkst du, wie sie dich eingenommen hat. Er hat mich abscheulich behandelt …”. Um wen es genau geht, sagt sie nicht direkt.

Nicht wenige würden diese Andeutungen jedoch als offene Vorwürfe gegen Ex Dougie Poynter interpretieren.Die “Love Me Like You Do”-Interpretin hat im letzten Jahr also hart an sich gearbeitet und möchte nun wieder voll durchstarten. Außerdem will sie ihren Fans ein Vorbild sind und zeigen, dass es aus jedem tiefen Loch einen Ausweg gibt, es geht immer bergauf. (PN)