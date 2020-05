Britney Spears: Das ist ihr neuer Song „Mood Ring“

Britney Spears hat ihre Fans jetzt damit überrascht, dass sie einen bisher unveröffentlichten Song namens „Mood Ring“ von ihrem letzten Album „Glory“herausgebracht hat.

Die „Oops… I Did It Again“-Interpretin entschied sich dazu, den Bonustrack von der japanischen Version ihrer Platte von 2016 auf den Streaming-Plattformen zu veröffentlichen.

Vier Jahre Verspätung

Die Erscheinung des Liedes kommt nun vier Jahre später, nach Veröffentlichung der LP. Neben einem Videoclip des Songs twitterte der Superstar die Worte: „Ich habe den zu einem anderen Zweck benutzt und da wir den nicht verwendet hatten: Ihr habt euch ein neues Cover für das Album gewünscht….. ta da, hier ist es!!!! Das andere, nach dem gefragt wurde, ist nun erschienen….. Ich hoffe, dass ihr #MoodRing sooooooo laut aufdreht!!!!“

Jon Asher, der an dem brandneuen Lied mitschrieb, hatte vor kurzem in einem Live-Streaming verraten, das der Song zunächst für ein Duett der Musikerin mit der Band The Chainsmokers gedacht war.

Die „Paris“-Interpreten sollen sich jedoch dagegen entschieden haben. Britney hatte über ihre Social Media-Plattformen vor kurzem den 20. Geburtstag ihres ikonischen „Oops… I Did It Again“-Albums gefeiert. (Bang)