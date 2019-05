Britney Spears: Kommt sie jetzt doch wieder auf die Bühne?

Samstag, 18. Mai 2019 13:39 Uhr

Britney Spears hat sich definitiv nicht vom Rampenlicht verabschiedet. Erst vor wenigen Tagen schockierte ihr Manager Larry Rudolph mit der Nachricht, dass die geplante permanente Show der Sängerin in Las Vegas vorerst abgesagt werden müsse.

Kurz danach kamen Gerüchte in Umlauf, dass Britney sich nun komplett vom Show-Geschäft verabschieden würde, doch nun hat sie die Fans erst einmal beruhigt. Auf die Frage, ob sie bald wieder auf der Bühne stehen wolle, antwortete die Musikerin gegenüber ‚TMZ‘: „Ja, natürlich.“

Quelle: instagram.com

„Ich bin mir nicht sicher, ob und wann sie wieder arbeiten wird“

Auch Rudolph nahm dem Gerede den Wind aus den Segeln, indem er noch einmal betonte, dass es sich um ein Missverständnis handele.

„Andere Medien scheinen meine Zitate von ‚TMZ‘ zu übernehmen und anzudeuten, dass Britney nie wieder arbeiten wird. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe lediglich gesagt, dass die Vegas-Residenz jetzt offiziell gecancelt wurde und dass sie mich seit Monaten nicht angerufen hat, um darüber zu reden, irgendetwas zu tun. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob und wann sie wieder arbeiten wird. So einfach ist das.“

Der Manager macht außerdem deutlich, dass er der ‚Womanizer‘-Sängerin ihren Freiraum lasse und sich in ihr Privatleben nicht einmischen wolle. Aktuell kämpft die 37-Jährige um die Aufhebung der Vormundschaft, die ihr Vater für sie hat. „Sie ruft mich an, falls und wenn sie arbeiten will. Ansonsten bin ich in nichts anderes involviert. Nicht die Vormundschaft, nicht ihre medizinischen Behandlungen, nicht ihre Kinder. Nichts anderes.“