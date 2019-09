Britney Spears: Plant sie hier ihr Comeback?

Versteckt sich hinter dieser Nachricht eine Comeback-Ankündigung von Britney Spears (38)? Das Jahr 2019 war das bisher ruhigste in Britney Spears Karriere – keine Tour, keine neue Single, kein neues Album.

Nach den turbulenten Ereignissen im Winter scheint sich die Musikerin eine Pause gegönnt zu haben. Mit einer etwas kryptischen Nachricht könnte sie nun aber durch die Blume ihr Comeback angekündigt haben.

Uneindeutiger Instagram-Post

Die Sängeirn postete eine Bilderreihe von sich auf Instagram. Dazu schrieb sie:

„Ich hoffe, ihr habt mich nicht alle vergessen! Ich nehme gerade einige Änderungen in meinem Leben vor, um herauszufinden, was ich wirklich möchte. … Seit meinem achten Lebensjahr habe ich ohne Unterbrechung gearbeitet. Manchmal muss man einen Stopp einlegen und reflektieren! Ich vermisse euch alle. … Ich habe wirklich die besten Fans auf der Welt!“

Quelle: instagram.com

Heißt das jetzt, dass sie die vergangenen acht Monate zur Reflexion nutze oder, dass diese eben jetzt erst beginnt?

So oder so tragen ihre Worte die positive Nachricht in sich, dass die ehemalige Pop-Prinzessin über eine Rückkehr ins Showbusiness nachzudenken scheint.

Wieder gesund & seelisch stabil?

Die große Frage lautet natürlich: Befindet sich Britney Spears seelisch wieder auf der Höhe? Denn seit 2007 geht es mit ihrer psychischen Gesundheit auf und ab.

Erst im Januar 2019 brach ihr Vater, der immer noch als ihr gesetzlicher Vormund ihre geschäftlichen Angelegenheiten regelt, ihre zweite Show-Reihe in Las Vegas ab. Kurz darauf wurde die Sängerin gerüchteweise gegen ihren Willen in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Den Sommer verbrachte die Musik-Ikone wiederum zu Hause mit ihrem Boyfriend Sam Asghari (25).

Über Instagram lässt sie ihre Fans beinahe täglich an ihrem Alltag teilhaben. Ihre Tage sind geprägt von einer strengen Fitness-Routine, regelmäßigen Outfit-Shootings und ersten kurzen Auftritten auf dem Roten Teppich.