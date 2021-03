Britney Spears wieder zurück auf die Bühne?

Britney Spears: Sehnsucht nach der Bühne?

20.03.2021 21:30 Uhr

Es sieht danach aus, als würde Britney Spears ziemlich vermissen, Musik zu machen - immerhin ist das schon eine ganze Weile her.

Am Freitag teilte die Sängerin ein Throwback-Video, in dem sie das Lied von „You Got It All“ von The Jet singt. Zu dem Instagram-Post schrieb Britney Spears, dass ihre Mutter Lynne Spears ihr den Clip geschickt habe, um sie an ihre stimmlichen Fähigkeiten zu erinnern.

„Meine Güte … meine Mutter hat mir das geschickt und mich daran erinnert, dass ich singen kann“, schrieb der Popstar. „Sie sagte ‚Du singst gar nicht mehr – du musst es wieder tun!'“

Die Fans wollen sie wieder auf der Bühne sehen

Und weiter schrieb die 38-Jährige: „Ich habe diese Aufführung eigentlich nie gesehen, es ist definitiv eine Weile her! Es ist von einer der ersten Reisen, die ich alleine unternommen habe. Meistens erinnere ich mich nur daran, dass ich ‚WOW Singapore‘ gesagt habe.“

Im Kommentarbereich ihres Beitrags wiederholten mehrere Fans Lynnes Ansichten und sandten der Sängerin, die seit einigen Monaten mit ihrem seltsamen Verhalten auf Social Media für Diskussionen sorgt, herzliche Wünsche. „Ein wirklicher Engel im wirklichen Leben“, schrieb ein User, während ein anderer hinzufügte, „Wir lieben es Brit, dich singen zu hören!“

Sie erinnert sich gerne zurück

„Ja, du kannst absolut singen! Du bist eine lächerlich talentierte Frau!“, kommentierte ein anderer Fan. Sängerin Elle King teilte ebenfalls eine positive Botschaft für Britney und fügte hinzu: „Sing für uns Brit! Wir lieben dich so sehr.“

Spears‘ jüngster Social-Media-Beitrag kommt, nachdem sie Anfang dieses Jahres schon mal einen anderen Throwback-Clip von sich selbst auf Instagram geteilt hatte. Sie veröffentlichte damals einen Clip von sich aus dem Jahr 2017, in dem sie ihren Hit „Toxic“ performte. Dabei dachte sie über ihre vergangenen Bühnenjahre nach und versicherte ihrer treuen Legion von Fans, dass sie kürzlich gelernt habe, die einfachen Grundlagen des Lebens „zu genießen“.

„Ich will ein normaler Mensch sein“

„Ich werde es immer lieben, auf der Bühne zu stehe, aber ich nehme mir die Zeit, um zu lernen und ein normaler Mensch zu sein“, schrieb die zweifache Mutter dazu. „Ich liebe es einfach die Grundlagen des täglichen Lebens zu genießen. Jeder Mensch hat seine Geschichte und seine Einstellung zu den Geschichten anderer Leute.“