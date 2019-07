BTS: Das ist ihr neuer Song – auf Japanisch!

Freitag, 5. Juli 2019 17:48 Uhr

Die südkoreanische Boygroup BTS haut mit „Lights“ den ersten japanischen Track seit vier Jahren raus, der von einem Musikvideo begleitet wird. Die Botschaft von „Lights“ ist die Hoffnung, dass Klänge uns alle miteinander verbinden und wir so das Licht des anderen sehen können, wenn wir die Augen schließen.

Bei den Billboard Music Awards 2019 performten BTS gemeinsam mit Halsey „Boy With Luv“ und gewannen den Award für als Top Duo / Group sowie als Top Social Media Artist. Als erster koreanischer Act standen BTS mit drei Alben an der Spitze der Billboard 200-Charts und in den britischen Album-Charts.

Gleich drei Versionen

BTS sind zur Zeit auf Welttournee mit 16 Shows in 8 Städten auf der ganzen Welt, darunter zwei Shows im Wembley-Stadion im Juni. „Lights / Boy With Luv“ erscheint in drei limitierten Versionen: Die Edition A der neuen Single enthält eine DVD mit den Musikvideos von „Lights“ und „IDOL“, während die DVD in der Limited Edition B sowohl das Musikvideo von „Lights“ als auch die Fotos enthält. Die Limited Edition C enthält eine 36-seitige Fotobroschüre mit exklusiven Fotos der Gruppe.