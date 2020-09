02.09.2020 09:14 Uhr

BTS: Das neue Video „IONIQ“ der K-Pop Superstars ist da

Seit wenigen Stunden ist das neue Video "IONIQ: I’m On It" der koreanischen Superstars von BTS online!

Erst vor wenigen Tagen haben sie als erste südkoreanische Band überhaupt die Nr. 1 der Billboard Single Charts geknackt, nachdem sie gerade mit vier MTV Video Music Awards ausgezeichnet wurden.

Kollabo mit Hyundai

Seit einiger Zeit kooperiert der Autohersteller Hyundai mit den Superstars von BTS. Der Launch des neuen IONIQ Elektro-Modells wird nun mit der Veröffentlichung des eigens dafür produzierten Track „IONIQ: I’m On It“ gefeiert. Ein Ohrwurm mit dem charakteristischen, vielseitigen Popsound und raffinierten Melodien von BTS. Der nachdenkliche Text lotet gekonnt die Gefühle aus, die die Fans mit IONIQ erfahren können.

Die Mitglieder der gefeierten Popband verkörpern dabei die facettenreichen Emotionen. Neuheit & Frische (V), Abenteuer & Herausforderung (Jung Kook), das innere Selbst (RM), Hoffnung & Mut (SUGA), Emotion (Jimin), Kreativität & Inspiration (j-hope) und Ehrgeiz (Jin).

„IONIQ: I’m On It“ heißt der neue Song

Die siebenköpfige Band ist aus den internationalen Charts nicht mehr wegzudenken. Die Veröffentlichung des nur 2:30 Minuten langen und daher extrem spotifyfreundlichen Tracks „IONIQ: I’m On It“ ist ein raffinierter Marketing-Schritt. Zuvor warben u.a. ja schon Madonna und The Weekend mit speziellen Filmen und Clips für BMW und Mercedes.

Das Ziel: Die Marke IONIQ mit einem speziell produzierten, unterhaltsamen und positiven Track von einem der größten Acts der Welt bekannt zu machen.

Werbeclip als Musikvideo

BTS erklären dazu: “Veränderung beginnt immer langsam, aber wir haben wirklich das Gefühl, dass sich in Sachen umweltfreundliche Technologien einiges tut. [Wir] sind der Meinung, dass man eines Tages zurückblicken und erkennen wird, dass IONIQ einer der ersten Schritte in diese Richtung war. Uns gefällt der Gedanke, dass man, wenn man hart arbeitet, neue Möglichkeiten erschaffen und den Lohn für seine Mühe ernten kann. Wir hatten super viel Spaß beim Dreh. Es ist schon lange her, daß eine Werbung im Videoclip Stil produziert wurden – es fühlte sich auch überhaupt nicht wie ein Werbedreh an, eher wie ein Videodreh.“

Das sind BTS

BTS steht kurz für “Bangtan Sonyeondan” oder “Beyond the Scene” – und es ist der Name einer südkoreanischen Boyband, die seit Erscheinen ihres Debüts im Jahr 2013 die Herzen von Millionen von Fans weltweit erobert hat.

Die Mitglieder von BTS heißen RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook. Mit ihrer authentischen, in Eigenregie produzierten Musik, Weltklasse-Konzerten und der außergewöhnlichen Beziehung zu ihren Fans hat die Band zahlreiche Rekorde gebrochen und sich als absolute, globale Superstars etabliert.

Aktionen wie ihre LOVE MYSELF-Kampagne und die ‘Speak Yourself’-Rede vor der UN haben einen enorm positiven Einfluss und so haben BTS Millionen von Fans weltweit (genannt ARMY) mobilisiert, Musikcharts angeführt, globale Tourneen und Stadionkonzerte ausverkauft und wurden vom TIME Magazine sogar in die renommierte The Most Influential People of 2019-Liste aufgenommen. Außerdem hat die Band unzählige, große Preise wie den Billboard Music Award und American Music Award abgeräumt.