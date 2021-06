Bunte Musikparade zieht durch Hamburgs Innenstadt

Die «Restart Culture Parade» in Hamburg.

22.06.2021 18:35 Uhr

Die „Restart Culture Parade“ ist eine von vielen Aktionen zur bundesweiten Protestaktion „Night of Light 2021“. Was die Veranstaltungsbranche damit erreichen will.

Mit einer bunten Protestparade durch die Hamburger Innenstadt hat die Kultur- und Eventbranche erneut auf ihre Notlage aufmerksam gemacht.

Unter dem Motto „Restart Culture Parade“ zogen am Dienstag mehrere Trucks und rund 650 Teilnehmer vom Hamburger Stadtteil St. Georg zum Fischmarkt, wie die Veranstalter mitteilten. Die Demonstration zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft sei die erste größere Musikparade unter Corona-Bedingungen. Die Veranstalter hoffen vor allem auf den Wiederbeginn der Kultur, Hilfsleistungen bis 2022 und Starthilfe für Unternehmen sowie Insolvenzschutz.

Die „Restart Culture Parade“ ist eine von vielen Aktionen zur bundesweiten Protestaktion „Night of Light 2021“. Damit will die Veranstaltungsbranche auf sich und ihre Forderungen aufmerksam machen. Unter dem Hashtag #alarmstuferot erleuchten Theater, Clubs, Denkmäler und Wahrzeichen am Abend in rotem Licht. So sollen unter anderem der Rheinturm in Düsseldorf und die Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck rot angestrahlt werden.