Calvin Harris: Das ist sein neues Video

Sonntag, 3. Februar 2019 19:11 Uhr

Ein fürwahr gutes Händchen bei der Partnerwahl beweist ein ums andere Mal Calvin Harris: nach Singles mit Shootingstar Dua Lipa („One Kiss“) und dem Grammy-Preisträger Sam Smith („Promises“) startet der schottische Produzent, Songwriter und DJ mit einer in jedweder Hinsicht gigantischen Zusammenarbeit ins Jahr 2019.

„Ich bin ein Riese“

Für die Single „Giant“ (die mit der Refrain-Zeile „I am the giant!“ gipfelt) holte sich Harris den wohl derzeit größten Sänger ins Studio: 1,96 Meter-Hüne Rory Graham, besser bekannt als Rag’n’Bone Man. Mit dem trademarkhaften Uptempo-Song schicken sich die beiden nun an, die Airplay-Nummer-Eins-Serie in Deutschland, die 2018 mit „One Kiss“ und „Promises“ begann, auch im neuen Jahr fortzusetzen.

Das dazugehörige Video besticht mit intensiven Bildern, die auf den zweiten Blick Mut machen wollen. Live werden seine Fans hierzulande den DJ/Producer-Superstar nur einmal erleben können: beim 23. SonneMondSterne-Festival (9. bis 11. August 2019 in Saalburg) absolviert Calvin Harris seinen einzigen Deutschland-Auftritt des Jahres.