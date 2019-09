Camila Cabello (22): „Ich habe in meinen Zwanzigern viel über Liebe gelernt“

Camila Cabello veröffentlicht den ersten Teil ihres neuen romantischen Projekts am Donnerstag (5. September). Der ehemalige Fifth Harmony-Star, der den kanadischen Traumtypen Shawn Mendes datet, hat bereits Teaser für die neue Musik in den sozialen Medien veröffentlicht.

Der erste war ein Video mit dem Titel ‚What Do I Know About Love?‘.

OMG, was sie alles schon gelernt hat!

Die 22-Jährige gab an: „Ich habe in meinen Zwanzigern viel über die Liebe gelernt, aber nicht genug, um ihr gegenüber die Kontrolle bewahren zu können. Und bei allem, was ich neu gelernt habe, war etwas dabei, was ich nicht verstehen kann. Ich dachte, ich würde Kunst herstellen. Songs zu schreiben, war meine Art, eine Künstlerin zu sein, aber jetzt möchte ich, dass mein ganzes Leben ein Kunstwerk wird und die Songs, die ich schreibe, die Kamera, mit denen ich Aufnahmen davon mache.“

Camila Cabello teilte auch ein Video von sich, das unter anderem die Nachricht enthielt: „Willkommen in der Welt der Romantik. Du bist herzlichst eingeladen, den ersten Teil am 5. September 2019 mitzuerleben. Überlasse dich vollständig dem Drama […].“