Camila Cabello: Das ist ihr neuer Song „Living Proof“

Camila Cabello meldet sich mit einem brandneuen Song zurück. Nach “Easy“ veröffentlicht sie nun ihren nächste Single “Living Proof“ inklusive neuem Musikvideo.

Thematisch widmet sich die zweifache Grammy-Nominierte in dem Song dem verliebt sein. Eine Thematik, die sich wie ein roter Faden durch das kommende Album der jungen Künstlerin ziehen wird.

Im Zeichen der Liebe

„Diese Lieder erzählen sozusagen die Geschichte meines Lebens in den vergangenen Jahren und die Stories, die ich gesammelt habe – mir war schon seit einer Weile klar, dass ich mein Album ‚Romance‘ nennen werde, denn diese Geschichten handeln vom Verlieben.“

Camilas zweites Album „Romance“ wird die bislang persönlichsten Songs des zweifachen Grammy-Nominées enthalten, in denen sie ihre Lebenserfahrungen einfließen lässt.

„Romance” ist der Follow-Up zu ihrem Debütalbum “Camila”, das im Januar 2018 erschien und in 109 Ländern auf Platz eins der iTunes-Charts kletterte. In 113 Ländern erreichte sie die Top 5 und in 115 Ländern die Top Ten.