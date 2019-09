Camila Cabello kommt mit diesen zwei neuen Songs

Camila Cabello, Shootingstar des Jahres, veröffentlicht gleich zwei Singles an einem Tag veröffentlicht. „Shameless“ & „Liar“ heißen die Vorboten ihres zweiten Studioalbums „Romance“. Darauf zu finden, die bis dato persönlichsten Songs der zweifachen Grammy-Nominée.

Zu „Shameless“ liefert die schöne 22-Jährige, nur 1,57m kleine Sängerin sogar schon heute ein ganz frisches Video. Für den offiziellen Clip „Liar“ müssen sich ihre Fans allerdings noch ein klein wenig gedulden.

Erst kürzlich landete Camila Cabello im Duett mit Shawn Mendes den Sommerhit des Jahres. Und kann so erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken, nachdem sie schon zuvor mit „Havana“ den meistgestreamten Song einer weiblichen Künstlerin aller Zeiten lieferte. Auch „Senorita“ knüpft nahtlos an den Erfolg an – nur einem Song gelang es bisher noch schneller die hundert Millionen Streaming-Marke zu durchbrechen.

Mittlerweile stellte sie mit 61,2 Millionen eine neue Bestmarke für „most monthly listeners for a female artist in Spotify history” auf.