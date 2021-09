Camila Cabello und Shawn Mendes: Hottes Traumpaar rockt roten Teppich

Camila Cabello und Shawn Mendes bei der Met Gala 2021.

14.09.2021 19:00 Uhr

Bei einer so berüchtigten Veranstaltung wie der Met Gala darf auch Hollywoods Power-Duo nicht fehlen. Während Camila Cabello zu Ehren ihres "Cinderella"-Debüts auf violette Pailetten setzte, tauchte Shawn Mendes im klassischen Leder-Look auf. Natürlich Oberkörperfrei, versteht sich.

Auch wenn das Gesangspärchen immer wieder mal Kritik in den sozialen Medien erfahren müssen, gehen sie tapfer doch durch dick und dünn.

Ihr gemeinsamer Auftritt bei der Met Gala am Montagabend (13. September) in New York zog die Kameras auf sich, da die dunkelhaarige Schönheit neben ihrem gelockten kanadischen Prinzen für einen kubanischen Spirit sorgte.

Met Gala 2021 – Mit Pailetten und Leder im Blitzlichtgewitter

Auch wenn die Filmkritik zum Schauspiel-Debüt der Schauspielerin eher mau ausgefallen ist, lässt sich die Sängerin nicht entmutigen. Ganz im Stil des Films trägt sie einen violetten Pailetten-Zweiteiler, der aus einem Top und einem ausladenden Wickelrock besteht. Man könnte sogar so weit gehen, und ihre Outfit-Wahl als Versuch interpretieren, die modernen Züge des Musical-Filmes zu unterstreichen.

Shawn hingegen hat auf ein locker-sexy Lederoutfit gesetzt und sich um sein Hemd gar nicht erst gekümmert. Oberkörperfrei posierte er neben seiner Liebsten und zeigte dabei sein Sixpack.

Camila Cabello und Shawn Mendes auf der Met Gala 2021.

Das Power-Paar bei den MTV Video Music Awards

Doch nicht nur bei der Met Gala begeistert das Paar mit seiner tollen Dynamik. Die 24-jährige Sängerin beglückten ihre Fans am Sonntagabend (12. September) im Barclays Center in Brooklyn in New York City mit ihrem Auftritt, bevor sie Shawn ansagte, der gleich nach ihr auftrat und einen Kuss in die Kamera warf. Cabello verkündete der Menge: „Applaus für meinen Kerl, Shawn Mendes.“ Zuvor wurde Camila für die Performance ihres Songs von einer Gruppe von Background-Tänzern begleitet. Während des energiegeladenen Auftritts schwenkten die Kameras auf den 23-jährigen Shawn, der sichtlich Spaß daran hatte, dabei zuzusehen, wie seine Freundin die Menge begeisterte.

Nachdem Camila ihn angekündigt hatte, betrat ihr Liebster Shawn die Bühne, um ‚Summer of Love‘ zu singen. Mendes wurde dabei vom Musikproduzenten Tainy begleitet. Zu den anderen großen Auftritten des besonderen Abends gehörte eine Überraschung von Madonna, die 1984 mit ihrem Hit ’Like a Virgin‘ die ersten VMAs eröffnete. Die 63-jährige Sängerin betrat die Bühne zu ihrem Song ‚Vogue‘ aus dem Jahr 1990 und zog dann ihren Trenchcoat aus, um ihr Outfit aus schwarzem PVC-Material zu enthüllen.

Camila Cabello und Shawn Mendes – so steht’s um ihre Beziehung

Das ist zwischen den beiden Stars gut läuft, ist kein Geheimnis mehr. Bis vor Kurzem kursierten sogar Verlobungsgerüchte um die beiden Sänger. Diese wurden jedoch von Camila dementiert. In der Jimmy Fallon-Show verriet sie auch, dass sie sich mit dem Heiraten gar nicht so auskenne und rätselte mit dem Show-Macher, an welcher Hand man den Verlobungsring denn tragen würde.

Auch wenn die beiden Sänger noch nicht verlobt sind, konnten sie dennoch dieses Jahr ihr zweijähriges Jubiläum feiern. Scheint auf jeden Fall, als hätten sie ihr Gegenstück gefunden. Mal sehen, wie weit das Power-Duo gehen gehen wird. KT/Bang)