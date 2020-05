Camila Cabello versteigert Rolle in Musikvideo für guten Zweck

Camila Cabello bietet einem Fan die Möglichkeit, in ihrem neuen Musikvideo mitzuspielen. Die Sängerin hat sich für die ‚All-In Challenge‘ angemeldet, bei der Promis ihren Fans einmalige Erlebnisse im Gegenzug für eine Spende anbieten.

Die Erlöse gehen dabei an Organisationen wie Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen und No Kid Hungry, die Essen an Bedürftige während der Coronakrise verteilen. Die aufregenden News gab die Sängerin auf ihrem Instagram-Account bekannt. „Ich biete einen Tag am Set meines nächsten Musikvideos an, wenn keine Kontaktbeschränkungen mehr gelten. Du wirst einen Gastauftritt in dem Musikvideo haben und die Choreografie mit mir lernen. Ich werde dir alle Moves beibringen – na ja, mein Choreograf wird uns die Moves beibringen“, verkündet die 23-Jährige.

„Lasst uns helfen“

Außerdem beinhalte der Gewinn einen Hin- und Rückflug zum Drehort, eine Hotelübernachtung und das Sammeln praktischer Erfahrung am Set. „Lasst uns zusammen den Leuten und Familien helfen, die während dieser Zeit zu kämpfen haben. Lasst uns aufeinander aufpassen“, schreibt Camila Cabello.

Das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied befindet sich dabei in guter Gesellschaft. Auch Stars wie Leonardo DiCaprio, Gwyneth Paltrow und die Kardashian-Schwestern haben bereits entsprechende Projekte für die Challenge verkündet.