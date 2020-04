Camilo ist Südamerikas neuer Superstar

Langsam schwappt die Camilo-Welle auch nach Germany. Der junge Herr mit dem eigenwilligen Nerd-Bart ist lässige 26 Jahre jung und stammt aus Kolumbien. Und nicht nur dort sind sie seit 2018 alle verrückt nach ihm!

Vielen mag der Name des versierten Singer/Songwriters, Musikers und Produzenten Camilo noch nicht geläufig sein, Millionen Musikfans auf der ganzen Welt kennen allerdings seine Songs – so schrieb der Kolumbianer in seiner noch jungen Karriere bereits Hits für Pedro Capó und Ricky Martin.

Im vergangenen Jahr eroberte schließlich seine Single „Tutu“ zusammen Pedro Capó und Shakira die Welt im Sturm. Der Song erreichte u.a. in Argentinien, Chile, Guatemala, Mexiko, Paraguay und Uruguay Platz eins der Single Charts und verzeichnet 270 Millionen Spotify-Streams. Nachdem Camilo mit „Favorito“ seine Single veröffentlichte, hat er nun sein mit sein mit Spannung erwartetes Debütalbum „Por Primera Vez“ released.

Auf Youtube folgen Camilo fast 6 Millionen Fans, und sein neuer Hit „Favorito“ schaffte es innerhalb von nicht mal vier Wochen auf fast 70 Millionen Abrufe!

Biografisches

2007 gewann er in seiner Heimat die Kindercastingshow „XS Factor“. Schon im Jahr 2008 trat Camilo in den kolumbianischen Telenovelas „Super Pá“ und „En los tacones de Eva“ sowie im Kinderprogramm „Bichos“ auf.

Er veröffentlichte 2010 das erste Album „Tráfico de Sentimientos“ und kurz nach der Veröffentlichung beschloss Camilo, eine Pause einzulegen.

2015 zog er nach Miami, Florida. Anschließend setzte er seine Karriere fort, indem er Songs für andere Künstler schrieb, darunter „Sin Pijama“ von Becky G und Natti Natasha, „Veneno“ von Anitta und „Ya No Tiene Novio“ von Sebastian Yatra mit Mau y Ricky. 2018, 2019 und 2019 veröffentlichte er dann drei Alben.