Capital Bra kündigt neues Album an

Capital Bra hat sich nach wochenlanger Funkstille per Instagram zurückgemeldet. Dabei hatte der Rapper gute Neuigkeiten für seine Fans, denn er wird ein neues Album herausbringen.

„Bratans und Bratinas, was geht ab“, begann der 25-Jährige die Story obligatorisch. „Ich bin der festen Überzeugung, dass es für uns alle bald wieder bergauf geht. Ich wollte ankündigen, dass mein Album bald kommt. Schon bald starte ich in die Promotion-Phase. Mein Album ist fast fertig. Ich hoffe, die Musik wird euch gefallen. Berlin lebt“, so der Künstler.

‚Capi‘ war wie immer fleißig

Offensichtlich hat der Berliner in während seiner Auszeit also fleißig im Studio geackert. Wann genau es soweit sein wird, hat er seinen Fans allerdings noch nicht verraten. Seine letzte Platte „Berlin lebt 2“, erschien erst im Oktober 2019.