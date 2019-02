Capital Bra: Song mit Shirin David?

Donnerstag, 31. Januar 2019 13:08 Uhr

Capital Bra machte in den letzten Tagen Schlagzeilen, weil er via Instagram bekanntgab, dass er sich von seinem Label und somit auch von Bushido trennen wird. Danach kündigte er an, sogar ein eigenes Label gründen zu wollen.

Nun zeigte er bereits Interesse an einer Künstlerin, mit der er gerne in der Zukunft arbeiten wolle: Shirin David.

Quelle: instagram.com

Die hatte ihre, immerhin über vier Millionen Follower, auf seinen neuen Song aufmerksam gemacht. Darüber freute sich der Rapper anscheinend so sehr, dass er direkt ein Angebot für eine Zusammenarbeit machte.

Nimmt sie das Angebot an?

Er schrieb: „Was für eine korrekte Frau, ich danke dir für deine Unterstützung, dein Song „Orbit“ ist sehr krass geworden. Wenn du mal ein Song zusammen machen willst, sag direkt Bescheid, du weißt, der Bratan schläft nicht, Berlin lebt, Ostblock-Power!“

Quelle: instagram.com

Noch hat sich Shirin, die letzten Freitag ihren neuen Song „Orbit“ veröffentlichte“ noch nicht dazu geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob sie das Angebot annimmt.