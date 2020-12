20.12.2020 09:32 Uhr

Capital Bra veröffentlicht Song über Tochter Alisa

Der Rapper Capital Bra hat für seine Tochter einen neuen Track via Instagram veröffentlicht und dabei gleichzeitig ihren Namen verraten: Alisa.

Der Rapper Capital Bra (26, „Makarov Komplex“) hält in aller Regel seine Familie aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt machte der gebürtige Ukrainer für seine Tochter allerdings eine Ausnahme. Nachdem er vor kurzem bereits ein Bild von ihr in einer seiner Instagram-Storys zeigte, veröffentlichte er nun via Instagram einen Song über sie und verriet dabei auch gleich ihren Namen: Alisa. Zu dem knapp zwei Minuten langen Track schrieb Capital Bra: „Kein anderer Mann wird dich wie ich lieben.“

„… damit du mich mehr liebst“

In den ersten Zeilen des Liedes zeigt Capital Bra seine Liebe zu seinem jüngsten Kind: „Hallo Alisa, hier ist dein Papa. Ich mach den Song für dich, damit du mich mehr liebst als Mama. […] Ich bau dir ein Lego Schloss und ich würd‘ für dich schießen.“ Rapper-Kollege Samra (25) kommentierte den Post zum neuen Song bereits und schrieb: „Du bist der beste Vater der Welt, egal wie schwer der Weg ist, den du gehst. Du machst das alles für deine Familie.“

(dr/spot)