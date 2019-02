Cara Delevingne will jetzt als Sängerin durchstarten

Montag, 25. Februar 2019 20:41 Uhr

Cara Delevingne startet eine Karriere als Musikerin. Das 26-jährige Model hat vor nicht allzu langer Zeit Hollywood für sich erobert – nun will sie auch noch ihre Alben in den Plattenläden sehen.

Die multitalentierte Blondine hat für die neueste Single des DJ und Produzenten Sky FX, ‚Rudeboy Lovesong‘, einige Vocals aufgenommen und hofft, damit ihre Musikkarriere in Schwung zu bringen. Ein Brancheninsider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Caras Karriere als Recording Artist steht schon seit langem an und nun macht sie kleine Schritte, um weiterzukommen. Sie hat vor ein paar Jahren eine Menge Songs gemacht, aber das Timing war nicht richtig und sie entschied sich, stattdessen ihre Schauspielkarriere voranzutreiben. Jetzt ist sie aber an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie sich freut, ihren Zeh in neue Projekte zu tauchen und mehr zu singen. Sie freut sich wirklich über den neuen Song.“

Quelle: instagram.com

Auch Sky FX, der mit bürgerlichem Namen Andre Williams heißt, freut sich über die Zusammenarbeit. Er verriet im Interview: „Wir trafen uns vor einer Weile durch gemeinsame Freunde und endeten einige Wochen später in einer Studiosession. Der Vibe klickte einfach und der Track kam aus einer sehr natürlichen Situation, genauso wie das Konzept für das Video.“