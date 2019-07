Cardi B: „Ich will meine Perücke zurück“

Sonntag, 7. Juli 2019 16:46 Uhr

Cardi B (26) ist die Coolste! Beim Konzert in London schleuderte die Rapperin kurzerhand ihre Perücke ins Publikum. Die Haarpracht hätte sie jetzt allerdings gerne wieder zurück.

Dieses Wochenende findet das berühmte Wireless Festival in London statt. Der Headliner am ersten Abend war niemand Geringeres als der Superstar des Sommers: Rapperin Cardi B. Bei ihrer wilden Performance blieb die New Yorkerin ihrem Image als Spaßvogel treu und pfefferte mit voller Leidenschaft ihre Perücke von der Bühne.

Die Fans fanden ihre Leidenschaft toll und selbst Hip Hop-Oldie Snoop Dogg (47) zieht seinen Hut vor Cardis Coolness. Er kommentierte ihren Move auf Instagram mit den Worten: „Ich bin erledigt. Damit hast du den coolsten Rap-Move jemals gebracht.“



Cardi B postete ein Fan-Video von ihrer spontanen Aktion. In der Caption schrieb sie: „Es hat mich einfach überkommen. Ich will meine Perücke zurück. Schreib mir.“

Blöd, dass die Rapperin jetzt ihre teure Perücke missen muss. Wahrscheinlich mehr als Witz, als als ernst gemeinte Frage, bat sie darum, ihr persönlich zu schreiben, sollte man die Perücke gefangen haben.

Ihre Fans auf Twitter und Instagram sind sich aber sicher, dass das teure Teil entweder schon auf Ebay inseriert ist oder von der feiernden Masse in tausend Einzelteile zerrissen wurde.

Cardi B: Weiter nach Deutschland

Das Wireless-Festival findet dieses Wochenende nicht nur in London statt, sondern auch in der deutschen Metropole Frankfurt am Main. Die Fans hierzulande können sich am Samstagabend auf die sympathische Cardi B freuen.

Wir sind uns absolut sicher, dass die Ehefrau von Migos-Star Offset (27) und Erzfeindin von Nicki Minaj (36) erneut eine fulminante Show hinlegen wird. Auch ohne Perücke.