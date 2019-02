Cardi B und Bruno Mars: Das ist ihre neue Single!

Freitag, 15. Februar 2019 21:55 Uhr

Die frischgebackene Grammy-Gewinnerin Cardi B veröffentlicht „Please Me“, ihre zweite Zusammenarbeit mit Bruno Mars. Auf dem verführerischen Rap-R&B-Track flirten Cardi und Bruno miteinander um die Wette.

„Please me, baby / turn around and just tease me, baby / You´ve got what I want and what I need, baby / please“, singt Mars leidenschaftlich schmachtend, während Cardi B mit der ihr typischen kecken Zunge entgegnet: „I´m gonna ride it just how you like it / Just like you like it tonight / And after that, let´s do it one more time.“

Angekündigt wurde der Song am Mittwoch auf Instagram. Es ist die zweite Zusammenarbeit der beiden Superstars nach dem „Finesse (Remix)“ aus dem letzten Jahr. Dem Remix des Songs, dessen Original sich auf Mars´ „24K Magic“-Album befindet, folgte ein farbenfrohes Video im 90er-Stil.

Erst am Sonntag konnte sich Cardi B über ihren ersten Grammy-Award freuen, als ihr Debütalbum „Invasion of Privacy“ als bestes Rap-Album ausgezeichnet wurde. Sie ist die erste Solokünstlerin in der Geschichte, die in dieser Kategorie gewann. Während der Show performte sie ihre jüngste Single „Money“. Bruno Mars hat im Laufe seiner Karriere bereits 11 Grammys gewonnen.

Quelle: instagram.com

Wer Cardi B im Sommer live erleben möchte, kann das beim Wireless Festival tun, das am 5. und 6. Juli im Alten Rebstockpark in Frankfurt stattfindet. Es ist zugleich der einzige deutsche Festivalauftritt der Rapperin aus New York im Jahr 2019.