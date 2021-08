Cardi B verteidigt Lizzo gegen fiese Hass-Kommentare

16.08.2021 18:45 Uhr

Nach Hater-Attacken nimmt Rapperin Cardi B Sängerin Lizzo in Schutz.

Cardi B verteidigt ihre Kollegin Lizzo, nachdem diese kürzlich mit fiesen Hater-Attacken zu kämpfen hatte.

Mit „Rumors“ lieferten die beiden Powerfrauen eine Single-Kollaboration, die die Herzen der Fans im Sturm eroberte. Allerdings rief das dazugehörige Video soforr die Hater auf den Plan, die jede Menge verletzende Kommentare gegen Lizzo abfeuerten.

Zielscheibe waren dabei vor allem ihr Gewicht und Aussehen. Daraufhin meldete sich die ‚Good as Hell‘-Interpretin tränenüberströmt auf Instagram live zu Wort. „Die Leute erzählen Mist über mich, der nicht einmal Sinn macht. Es ist fett-phobisch, rassistisch und schmerzhaft“, gestand sie.

When you stand up for yourself they claim your problematic & sensitive.When you don’t they tear you apart until you crying like this. Whether you skinny,big,plastic, they going to always try to put their insecurities on you.Remember these are nerds looking at the popular table. https://t.co/jE5eJw8XP6

— iamcardib (@iamcardib) August 15, 2021