Cardi B will Selena Gomezs Musikkarriere retten

12.03.2021 20:45 Uhr

Cardi B will mit allen Mitteln verhindern, dass Selena Gomez mit der Musik aufhört. Sie bot der Pop-Sängerin jetzt ihre Hilfe an.

Wer hätte gedacht, dass Skandal-Rapperin Cardi B (28) ein Fan von Selena Gomez (28) ist? So sieht es aber aus. Der Hip Hop-Star will unbedingt verhindern, dass ihre Kollegin ihre Musik-Karriere an den Nagel hängt.

Auf Twitter bot sie der Pop-Prinzessin ihre Hilfe in Sachen Ecken und Kanten an.

Quelle: giphy.com

Und wenn jemand weiß, was es bedeutet kontrovers und damit extrem erfolgreich zu sein, dann ist es Cardi B. Sie tweete folgende Nachricht an Selena Gomez:

„Ich denke nicht, dass Selena mit der Musik aufhören sollte. Sie macht gute Musik und ihre Fans lieben sie dafür. Ich glaube, sie braucht noch eine weitere Ära. Eine mit mehr Ecken und Kanten, die noch niemand bei ihr gesehen hat. Ich habe einige Ideen, die ich gerne mit ihr teilen würde.“

I don’t think Selena should retire .She makes good music & her fans love her .I think she needs one more Era. A edgy one that no one ever seen her as .I would love to give her some ideas

— iamcardib (@iamcardib) March 11, 2021