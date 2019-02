Carly Rae Jepsen: Fräulein „Call Me Maybe“ kommt zurück!

Donnerstag, 21. Februar 2019 21:45 Uhr

Carly Rae Jepsens neue Single ‚Now That I Found You‘ erscheint am 27. Februar. Die 33-jährige Sängerin hat seit ihrem 2015er Album ‚Emotion‘ mehrere neue Singles auf den Markt gebracht, wird ihren Fans aber nächste Woche einen Vorgeschmack auf ihr kommendes neues Album geben.

Auf Twitter kündigte sie das Erscheinungsdatum des Tracks an und schrieb: „Eine Woche bis #NowThatIFoundYou http://smarturl.it/NTIFY.Presave“ Der Song, der zum ersten Mal als Ausschnitt in einem neuen Trailer zur Serie ‚Queer Eye‘ zu hören war, hat sogar ein eigenes ihm gewidmetes Emoji in der Mikroblogging-App. Der kanadische Star hat auch verkündet, sich ausreichend Zeit nehmen zu wollen, um nur die besten der bereits aufgenommenen Songs für das neue Album auszuwählen.

Sie hat 75 Songs fertig

Die ‚Call Me Maybe‘-Hitmacherin wolle den Prozess nicht künstlich beschleunigen oder Material auswählen, das „offensichtlich“ erscheint. Sie schrieb weiter auf Twitter: „Ein Teil des Prozesses ist das Zu-viel-schreiben. Für das nächste Projekt habe ich zum Beispiel schon 75 Songs. Ich denke, ich bin fast fertig damit und der nächste Schritt ist, herauszufinden, was die Crème de la Crème aus dieser Gruppe ist.“

Die ‚I Really Like You‘-Interpretin möchte sicherstellen, dass ihr neues Material sich komplett von ihrer vorherigen Arbeit unterscheidet. „Normalerweise schreibe ich gleichzeitig an unterschiedlichen Genres“, ihr sei es wichtig ständig etwas Frisches und unvorhersehbares abzuliefern.