09.12.2020 11:46 Uhr

Cassandra Steen: Die Sängerin lässt sich scheiden

Sängerin Cassandra Steen will sich scheiden lassen. "Ich hoffe, 2021 kann ich das abhaken", hat Steen jetzt in einem Interview erklärt.

Cassandra Steen (40) lässt sich scheiden. Das bestätigte die Sängerin im Interview mit der „Bild“-Zeitung: „Ich stehe kurz vor der Scheidung. Ich hoffe, 2021 kann ich das abhaken. Es ist wirklich schade, dass ich so viel Zeit verloren habe“, erklärte die 40-Jährige. Steen heiratete im Dezember 2013 Manager Stephan Kocijan.

Auf die Frage hin, ob sie eine neue Liebe suche, antwortete Steen verhalten: „Schwierig. Ich würde gerne mein Leben teilen, aber ich brauche keinen Stress. Chillen, Spaß haben und man hat sich lieb – es muss passen. Nach dem Motto: Ich brauche dich nicht, ich will dich.“ Sie wisse auch, dass wenn man was in der Birne habe, 1,88 Meter groß sei und eine Meinung habe, „dann ist es nicht so einfach.“ Für 2021 wünsche sie sich vor allem, wieder Konzerte geben zu können: „Wieder Live vor Publikum, das wäre so nötig. Für alle!“

(jom/spot)