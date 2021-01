29.01.2021 20:30 Uhr

Celeste: Der nächste Megastar nach Adele & Amy Winehouse!

Lange haben wir auf dieses Album gewartet, nun erscheint es sogar einen Monat früher, als geplant: „Not Your Muse“, das Debütalbum der britischen Soulsängerin Celeste!

Mit “Not Your Muse” veröffentlicht BRIT Award-Preisträgerin und BBC-Sound of-Gewinnerin Celeste am heutigen Freitag ihr bereits sehnsüchtig erwartetes Debütalbum. Kritiker, Kollegen und das Publikum feiern die erst 26-jährige Sängerin und Songwriterin für ihre zeitlose, gefühlvolle, aber ebenso eindringlich schöne Stimme. Fans von Adele oder der viel tu früh verstorbenen Amy Winehouse werden begeistert sein.

„Der erste große Popstar nach dem Brexit“

U.a. beschreibt „Der Tagesspiegel“ das Album als “Hoffnungsstrahlen aus London: Retro-Soul trifft auf vertonte Kurzgeschichten: die beeindruckenden Debütalben von Celeste und Arlo Parks.” und „Focus“ jubelt “Soul-Sängerin Celeste ist der erste große Popstar nach dem Brexit”.

„‚Not Your Muse‘ ist die Kraft, die ich gefunden habe, als ich mich machtlos fühlte“, sagte Celeste über ihr Album. „Bei der Entstehung dieses Albums habe ich mir erlaubt, an einen Ort zu gelangen, an dem ich mich mächtig, grenzenlos weite Augen und erfüllt fühle. Ich bin sehr stolz auf das, was ich auf meinem Debütalbum erreicht habe und in dieser Position zu sein, nach dem vergangenen Jahr fühle ich nichts als Dankbarkeit und Begeisterung. Ich hoffe, es gefällt euch“.

Deluxe-Edition mit 9 Songs mehr

„Not Your Muse“ enthält zwölf Songs, darunter neun brandneue Tracks sowie die bekannten Singles „Strange“, „A Little Love“ und „Stop This Flame“ (Titelsong der Sky Sports Premiere League). Das Album ist auf CD, Kassette, Vinyl (einschließlich eines White Label Red Vinyl) und Deluxe CD erhältlich.

Die Deluxe-Version enthält weitere neun Tracks, darunter die frühen Favoriten „Lately“, „Both Sides Of The Moon“ und „Father’s Son“ sowie „Hear My Voice“ und den neuen Song „It’s Alright“ mit Jon Batiste vom Disney Pixar Film SOUL.

Tracklist Standard-Edition

1. Ideal Woman

2. Strange (Edit)

3. Tonight Tonight

4. Stop This Flame

5. Tell Me Something I Don’t Know

6. Not Your Muse

7. Beloved

8. Love is Back

9. A Kiss

10. The Promise

11. A Little Love

12. Some Goodbyes Come with Hellos

Galerie

Bonus-Tracks Deluxe-Edition

13. Father’s Son

14. Lately

15. Both Sides of The Moon

16. Strange

17. Unseen

18. In The Summer of My Life

19. It’s Alright with Jon Batiste

20. Hear My Voice

21. I’m Here