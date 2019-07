Celine Dion ehrte den „fünften Beatle“ George Martin

Sonntag, 7. Juli 2019 09:36 Uhr

Celine Dion zollte bei ihrem Konzert in London Sir George Martin Tribut. Der 51-jährige Star gab am Freitag (5. Juli) den Startschuss zum alljährlichen British Summer Time-Festival im Hyde Park und nutzte seinen Auftritt, um den englischen Plattenproduzenten, der als der „fünfte Beatle“ bekannt ist, zu ehren.

Auf der Bühne sagte Celine Dion: „Vor vielen Jahren hatte ich die Ehre und das Privileg, mit dem verstorbenen großartigen Sir George Martin zusammenzuarbeiten, eurem eigenen Sir George Martin und er produzierte ‚The Reason‘ für mich. Ich wollte seinen Namen erwähnen, bevor ich diesen Song singe, weil ihn zu treffen und mit ihm zu arbeiten, für ihn zu singen, mehr als ein Privileg war, es war eine wahre Ehre und ich wollte ein paar Worte über ihn sagen. Also vielen Dank.“

Sie hoffte auf Hauptrolle

Der Star sprach auch über seinen Beitrag zum Kinofilm ‚Deadpool 2‘ aus dem Jahr 2018, für dessen Soundtrack die Sängerin ‚Ashes‘ aufnahm. Sie witzelte, ursprünglich auf eine Hauptrolle gehofft zu haben und damit den Oscar als ‚Beste Schauspielerin‘ zu gewinnen. „Letztes Jahr wurde ich dazu eingeladen, an einem sehr verrückten Film namens ‚Deadpool 2‘ mitzuwirken, der ein großer Erfolg hier im Vereinigten Königreich war.

Das Mann, der in diesem Film die Hauptrolle spielt, ist ein unglaublich talentierter und witziger Schauspieler namens Ryan Reynolds. Zuerst dachte ich, dass er wollte, dass ich in dem Film die Hauptrolle spiele und ich stellte mir mich selbst auf roten Teppichen vor und wie ich den Oscar als ‚Beste Schauspielerin‘ gewinne, aber natürlich bin ich keine Schauspielerin, ich bin eine Sängerin. Obwohl vielleicht bald, bleibt am Ball.“ Celine beendete ihre Show mit ‚My Heart Will Go On‘ aus dem ‚Titanic‘-Soundtrack sowie John Lennons ‚Imagine‘. Unterstützung bekam sie von Josh Groban und Claire Richards.