Celine Dion hat noch 48 weitere Songs übrig

Celine Dion (51) witzelte, dass sie genug Material für ihre vier nächsten Alben hätte. Die Musik-Ikone wird das neue Album „Courage“ mit zwölf neuen englischsprachigen Songs im November herausbringen und verriet, dass sie von den Vorschlägen zahlreicher Songschreiber überwältigt wurde.

Ihr Management soll nun an einem Plan arbeiten, um so viele Tracks wie nur möglich zu veröffentlichen. In einem Gespräch mit „ET Canada“ erklärte die „Because You Loved Me“-Sängerin nämlich: „Mir sind noch nie so viele Songs zum Aufnehmen vorgestellt worden, weshalb ich jetzt Material für die nächsten vier Alben habe. Ich weiß nicht, wie wir das alles schaffen werden!“

Die 51-Jährige freut sich jedenfalls darauf, ihre Musik vorzustellen, um ihren Fans ihre neue Herangehensweise zu zeigen.

Neues Album musste gekürzt werden

Die „Power Of Love“-Sängerin meinte, dass sie 48 Songs auf Lager hatte, die sie für ihr anstehendes Album auf 12 Tracks kürzen musste. Die Schönheit geht davon aus, dass „Courage“ eine „sehr spaßige“ Platte sein wird und „ganz anders“ als ihre bisherige Musik.

Celine Dion will sich jedenfalls noch in diesem Monat auf die „Courage World Tour“-Tournee begeben und hat vor Kurzem gesagt, dass sie angesichts der Fülle der Tourndaten einen Zusammenbruch bekommen würde.